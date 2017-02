Ongelooflijke klap in het gezicht bij AZ na afslachting in Lyon, 7-1!

Waar Ron Vlaar en Fred Friday terugkeerde in de basiself van AZ, deed dat niet veel goeds. Daar waar Lyon het elftal op 6 plaatsen had gewijzigd ten opzichte van vorige week, liet het Alexandre Lacazette en Corentin Tolisso vanaf de bank starten.

Waar het veredelde B elftal van Lyon geen enkel probleem had met het kinderachtige AZ, kon het de Alkmaarders als speelbal gebruiken in de zestiende finales van de Europa League. In de vijfde minuut deed AZ zichzelf al de das om doordat Haps een bal belabberd terugspeelde en Fekir hier dankbaar gebruik van maakte.

Binnen 17 minuten was het 2-0, Cornet mocht een prima lopende aanval promoveren tot doelpunt. Daarna gingen de Fransen door en waren het nog Fekir en Sergi Darder die de score opvoerde, daar waar AZ zich absoluut geen houding wist te geven. Waar tussentijds Garcia nog voor AZ scoorde, was dat slechts een foutje van Lyon.

Waar AZ na rust anders het kleedlokaal uitkwam, kreeg het nog goede kansen via Garcia en Alireza Jahanbakhsh. Daarna was het weer de beurt aan de thuisploeg die via Fekir (hattrick) op 5-1 kwam. Waar Lyon nog een tandje bijschakelde net voor tijd, was het Houssem Aouar met de 6-1 en Mouctar Diakhaby die de stand uiteindelijk op 7-1 zette.

