Barca trainer Luis Enrique denkt aan 4-2-3-1 systeem

Waar Luis Enrique na de vernedering van vorige week tegen PSG het 4-3-3 systeem hanteerde, lijkt FC Barcelona ineens van het vertrouwde systeem te willen gaan afstappen. Waar de Catalaanse grootmacht jl weekend nipt wist te winnen van laagvlieger Leganes, wordt het tijd voor een ander systeem denkt Luis Enrique.

Waar trainer Luis Enrique fors uithaalde naar een journalist na afloop van de 4-0 zeperd tegen PSG, liet hij weten: 'Je was duidelijk niet goed genoeg aan het opletten, want in de tweede helft stapten we over van 4-3-3 over naar 4-2-3-1.'

Waar de verandering van het systeem weinig te weeg bracht, was FC Barcelona nog nauwelijks te zien in de galashow van PSG. Ook tegen Leganes moest Messi in de slotminuut vanaf de stip de zege veiligstellen. Het 4-2-3-1 syteem zou er dan als volgt uit moeten gaan zien.

Doel: Ter Stegen

Defensie v.l.n.r.: Alba, Mascherano, Pique, Roberto

daarvoor Rakitic en Busquets als vrije rol

Middenveld v.l.n.r.: Neymar, Iniesta, Messi

spits: Suarez

Hierin moeten dan het driemans aanvallend middenveld als blok achter Suarez vormen, en daarin een vrije rol bespelen. Rakitic en Busquets moeten het eerste blok vormen van de defensie, opgevangen door de laatste 4 op rij.

Waar volgene week de return in van de Champions League tegen PSG, treft FC Barcelona aankomende zondag eerst rivaal Atletico Madrid van Simeone.

