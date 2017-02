FC Twente maakt gretig gebruik van beloofde Ziyech afspraken met Ajax

Deze 1200 fans mogen dan gratis naar binnen in de Amsterdam Arena, dit weet FC Twente donderdag via de officiele kanalen te delen met de buitenwereld. Dit is zo vastgelegd in de transfer van 2016 toen Ziyech van FC Twente naar Ajax overstapte.

Er zijn een slordige 1200 tickets beschikbaar voor de Tukkers, waar de supporters zelf via hun club of seizoenskaart het gratis ticket kunnen aanvragen. Wat inhoudt dat de fans van FC Twente enkel hoeven te betalen voor hun tocht richting de Arena.

Ziyech maakte afgelopen zomer de overstap voor een slordige 11 miljoen euro van FC Twente naar Ajax.

