Waar De Jong normaal een PSV hart heeft, laat hij weten in zijn wekelijkse column, 'Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat.' Waar de Jong hoopt dat Feyenoord zondag van PSV wint en richting de titel stoomt. 'Die ongelooflijk grote club Feyenoord, komend van zo ver, jaar-in-jaar-uit geploeterd om financieel en ander onheil af te wenden. Eindelijk staat die volksclub weer op de drempel van een landstitel.'

'Met zo’n enorme achterban is het goed voor het hele voetbal, dat Feyenoord kampioen wordt. Als je als nationale topclub al zó lang geen rol van betekenis hebt gespeeld in de titelstrijd, mag het wel weer een keer. Eén keertje.'

Het is merkwaardig te noemen dat een directielid van de KNVB zich zo openlijk uitlaat over de titelstrijd in de Eredivisie. Mocht het Feyenoord zondag lukken om thuis te winnen van PSV, al deze uitspraak aankomen bij de Eindhovenaren als een bom.

Reageer op Gijs de Jong doet pikante uitspraak: Gun Feyenoord de landstitel