José Mourinho uit zorgen naar Engelse voetbalbond

Waar United zich woensdag in het returnduel van de Europa League met 0-1 wist te plaatsen voor de volgende ronde, wordt er donderdag voor geloot. José Mourinho haalt uit naar de FA dat de loting nog moet plaatsvinden en dat de voetbalbond de achtste finales van de FA Cup al heeft vastgezet op 11 maart tegen Chelsea.

'Dit is slecht voor onze kansen in Europa, ik vind het heel raar dat de FA nu al bekend heeft gemaakt dat we op die maandag tegen Chelsea moeten spelen. Want misschien moeten we wel naar Rusland, Turkije of Griekenland. Er wordt opnieuw onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de clubs en het Engelse voetbal.'

'Ik kan het niet maken om tegen Chelsea met een b-elftal op de proppen te komen, zoals Manchester City vorig seizoen deed. Dat kan ik niet maken, want wij zijn Manchester United,' aldus de mopperende Mourinho. Die het ook niet kan laten om een sneer uit te delen aan rivaal Manchester City. 'Ik kan dat ook niet maken ten opzichte van de FA Cup, wat een prachtig toernooi is. Dus mijn enige optie is bij bepaalde spelers wedstrijd op wedstrijd stapelen.'

