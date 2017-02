Heerenveen speelt extra troef voor spits Sam Larsson

Waar de Zweed nog een doorlopend contract heeft tot medio 2018, kan de club zomaar besluiten om dit contract met een jaar te verlengen. Met deze optie hoopt de club andere kapers af te kunnen wijzen en de druk te kunnen verlagen wanneer de transfermarkt weer open gaat aankomende zomer.

Waar jl januari de club onder druk stond en alle zeilen moest bijzetten om Larsson binnenboord te houden, heeft de club een grotere kans op het behalen van de play offs wanneer de Zweedse spits aanblijft.

Waar Larsson november jl zijn officiele debuut maakte voor de Zweedse selectie, moet hij nog naam maken. Daar waar Zweden in maart en juni nog vier interlands speelt, zou een transfer alleen maar onrust brengen. 'Ik heb me enorm ontwikkeld in Heerenveen en ik heb nu nog vier maanden om alles en iedereen ervan te overtuigen dat ik klaar ben voor een stap hogerop. Een mooie transfer maken, dat is mijn doel. Het liefst naar Italië of Spanje,' aldus de Zweed.

'Toen ik hier kwam, was ik een leuke voetballer zonder eindproduct. Maar ik ben efficiënter geworden, een complete en volwassen speler geworden. Ik zal Heerenveen daar altijd dankbaar voor zijn.'

