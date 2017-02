Tegenover de Engelse media liet Frank de Boer weten dat hij graag een team in de Engelse Premier League wil gaan trainen. 'Ik wil hier graag trainer worden, maar het project moet dan wel goed zijn,' liet de 46-jarige Frank de Boer weten tegenover The Daily Mail.

Waar in 2012 Liverpool al op de deur klopte, deed Newcastle United dat in 2015 ook, maar beide trajecten lagen de oud Ajax trainer niet. Waar De Boer liet weten zich wel vereerd te voelen, ging hij door: 'Maar ik zat pas een jaar bij Ajax en het was te vroeg om weg te gaan. Ik vond dat ik meer moest presteren, meer moest laten zien. En dat heb ik gedaan.'

Waar Frank de Boer toch koos voor een avontuur in de Italiaanse Serie A, hield hij het daar niet lang vol. Waar erna het Engelse Hull City en Swansea City werden gelink aan De Boer, wil de oud Ajax trainer niet midden in een seizoen instappen.

Reageer op De Boer wil naar Engeland: Maar dan wel van A tot Z compleet