Jamie Vardy: Uitdoelpunt is belangrijk voor return

Waar Leicester City de groepsfase gek genoeg goed doorkwam in het eerste seizoen in de Champions League, heeft in het heenduel van de achtste finales van het kampioenenbal met 2-1 verloren van Sevilla. Daar waar Jamie Vardy in de 73e minuut voor de tegentreffer zorgde, geeft dat de kampioen uit Engeland hoop voor de return.

'Iedereen bij ons heeft 110 procent gegeven,' liet doelpuntenmaker Vardy na afloop weten. 'We kwamen allemaal happend naar adem van het veld. We wisten dat we tegen Sevilla geduld moesten opbrengen. We wilden toeslaan in de counter dat is precies wat we hebben gedaan.'

