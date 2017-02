VIDEO: FC Porto verdediger Alex Telles krijgt 2x geel binnen de minuut

De verdediger heeft binnen 60 seconden twee gele kaarten te pakken en moet dus met rood inrukken in het Champions League duel tegen Juventus. Hierbij laten de beelden weinig aan de verbeelding over en is het een terechte beslissing.

Rood voor Alex Telles! Binnen éen minuut twee keer geel. FC Porto moet door met tien man. #PORJUV #socialreplay pic.twitter.com/Jc1vjvs79F — Veronica Televisie (@VeronicaTV) 22 februari 2017

