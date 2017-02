AZ met Vlaar reist af naar Frankrijk voor 'mission impossible' in Lyon

Sinds december 2016 stond Vlaar aan de kant met een kuitblessure, maar de ervaren verdediger is hersteld en mag direct aansluiten bij de selectie voor het returnduel in de Europa League tegen het Franse Olympique Lyon.

Waar Vlaar al eventjes meetraint met de selectie van AZ, staat de verdediger donderdag voor zijn rentree in het elftal van V.d Brom. Misschien een vuurdoop voor de ervaren roots, die in en tegen Lyon moet gaan stunten met zijn ploeg.

Ook de back Jonas Svensson is weer inzetbaar voor V.d Brom, daar waar hij eerder nog ontbrak door prive problemen. Donderdagavond om 21.05 mag AZ in Lyon proberen de 1-4 weg te poetsen en alsnog door te bekeren in het Europa League duel.

