Sporting Portugal peinst er niet over om Dost naar China te laten gaan

Het Chinese Tianjin Quanjian zou een bedrag van 40 miljoen euro overhebben voor de 27-jarige Oranje International. maar de Portugese voorzitter van Sporting Club de Portugal, Bruno de Carvalho, heeft laten weten absoluut niet te willen meewerken met een vertrek van de spits.

Record heeft laten weten dat Sporting Portugal niet wenst mee te werken aan een vertrek van Bas Dost, waar Bas Dost mocht deze transfer wel doorgang vinden bijna de duurste Nederlandse spits ooit worden.

De voorzitter Bruno de Carvalho heeft laten weten dat een vertrek van Bas Dost niet aan de orde is omdat de spits te belangrijk is voor het team. Met al 17 goals in 19 duels loopt de spits bijna 1 op 1 en is hij topscorer in de Primeira Liga van Portugal.

