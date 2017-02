Jesse Klaver: 'Voetbal is bij uitstek een bedrijfstak waar blijkt dat economisme niet werkt'

PSV kon een flinke kapitaalinjectie tegemoet zien toen het de grond onder het Philips Stadion verkocht, de gemeente Eindhoven stemde hiermee in. Iets wat vraagtekens oproept bij Jesse Klaver, die het maar bizar vindt hoe de voetbalwereld in elkaar steekt.

'Voetbal is bij uitstek een bedrijfstak waar blijkt dat economisme niet werkt,' laat Jesse Klaver weten in gesprek met VI. 'Als het niet meer is op te brengen, worden er vage financieringsbronnen gezocht. Wat eerst mooi lijkt, blijkt meestal slecht..'

'Z en FC Twente werden kampioen, maar ze gingen ook bijna naar de knoppen. Uiteindelijk draait de overheid daarvoor op. Media hebben berekend dat gemeentes voor meer dan tweehonderd miljoen euro garant staan of leningen hebben verstrekt. Het meest bizarre tot nu toe vind ik de grond onder het stadion van PSV die werd verkocht aan Eindhoven.'

Klaver laat ook weten dat de deal niets zeker aangeeft over de deal die is gemaakt en dus rechtmatig is voltrokken. 'Ook als het is goedgekeurd, mag je nog wel de vraag stellen of dat nou de manier is waarop je met gemeenschapsgeld omgaat. Kijk. Ik snap de moeilijkheden waar gemeenten mee zitten.'

'Vanuit Den Haag kan je makkelijk zeggen: Niet doen. Maar ja, de club is belangrijk voor de stad, men heeft er een binding mee, er zijn overal dwarsverbanden. Ga dan maar eens zeggen dat ze eigenlijk boefjes zijn. Dus ik snap de overwegingen wel. Maar eigenlijk is het heel gek dat een regelmatige Champions League-deelnemer op die wijze gefinancierd moet worden.'

