Woordenwisseling met Allegri kost Bonucci selectieplaats

Waar het Champions League duel in en tegen FC Porto aan de neus van bonucci voorbij gaat, bevestigd coach Allegri dit. 'Zijn gedrag accepteer ik niet,' waren de duidelijke woorden van zijn oefenmeester.

Daar waar Bonucci afgelopen weekend nog zijn 300e duel in het shirt van Juventus speelde, was de ruzie na afloop van het competitieduel tegen Palermo tussen beide heren. Tegenover de club en de fans vindt Allegri het nodig om Bonucci te straffen. 'Bonucci is een intelligente en belangrijke speler voor Juventus, maar hij moet nu de consequenties van zijn gedrag dragen.'

