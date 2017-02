Gemeente Amsterdam legt fans Warschau aan banden met extra veiligheidsmaatregelen

Waar het returnduel in Amsterdam tussen Ajax en Legia Warschau te boek staat als risicoduel, heeft Ajax samen met de gemeente Amsterdam de veiligheidsmaatregelen aangescherpt voor het duel met de Poolse kampioen. Er zijn extra agenten op de been, daar waar de politie ook random mag fouilleren.

Tevens is gelden de extra veiligheidsmaatregelen al vanaf woensdagavond 18u tot en met de nacht van donderdag op vrijdag 02.00. De extra beveiligde gebieden zijn betreffen vooral een groot deel van de binnenstad, de omgeving van station Zuid, en het gebied langs de route en rondom de metrostations tussen Amsterdam Centrum en Bijlmer Arena.

Waar de Poolse supporters overnachten in Den Haag, zullen zij na de wedstrijd ook weer terugmoeten naar de hofstad. Daardoor kan de politie de supportersstromen beter uit elkaar drijven. Waar het eerder in Warschau misging, lieten politie, gemeente en OM weten: 'Op basis van eerdere incidenten met Legia-supporters elders in Europa en het gedrag van de harde kern van Ajax-supporters rond Europese wedstrijden, heeft de driehoek eerder al besloten dat de wedstrijd wordt voorbereid en behandeld als een wedstrijd met een hoog risicoprofiel.'

