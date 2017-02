Geen Jong PSV voor Van Bommel of Van Nistelrooij

PSV lijkt de nieuwe trainer voor Jong PSV van buitenaf te willen aantrekken, 'We hebben gesproken met Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooy, maar Jong PSV is voor beiden geen optie. Daarom vullen we die functie in met een externe kandidaat,' laat Marcel Brands weten.

'Jong PSV lijkt me ook niet het beste elftal om mee te starten als beginnende trainer. Het zou gelijk betaald voetbal zijn zonder dat je ooit een eigen team onder je hoede hebt gehad,' daar waar Marcel Brands nog wel een slag om de arm houdt dat een van de twee wellicht aan de slag gaat bij onder 19.

'Voor beiden geldt, dat er een aantal voors en tegens zijn, die ze voor zichzelf moeten afwegen. We hebben nog even de tijd. In de loop van maart willen we de trainersstaf hebben ingevuld.'

