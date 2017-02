Rooney niet naar China en kiest voor vertrouwd Man. United

Waar Rooney in het Verre Oosten bij de Chinese club Guangzhou Evergrande de best betaalde voetballer had kunnen worden, liet hij tegenover Sky Sports weten daar niet op in te gaan en trouw te blijven aan Manchester United.

Daar waar Rooney al sinds 2004 het shirt draagt van United, is hij niet altijd zeker meer van een basisplaats. Wel is Rooney alltime topscorer van de club en doet hem dat meer dan de Chinese miljoenen.

Donderdag sluit de transfermarkt in China.

