Manchester City kent doelpuntenfestijn tegen Monaco, 5-3

In de achtste finales heenwedstrijd tussen Manchester City en AS Monaco is maarliefst acht keer gescoord en werd het 5-3 voor de Engelsen. Waar de Engelsen de leiding namen in het duel via een doelpunt van Sterling, kon het niet lang genieten van die voorsprong. Doelman Cabellero blunderde waardoor Falcao koppend kon gelijkmaken.

Waar het erna aanvallen bleef op het doel van de Fransen, dacht Sergio Agüero een penalty te hebben versierd. Maar in plaats daarvan werd de aanvaller bestraft voor een fopduik. Daarna was het raak aan de andere kant, het 18-jarig talent Mbappé Lottin wist de Fransen op een 1-2 te zetten.

Waar met twee tegengoal het al moeilijk werd voor The Citizens, leek Falcao er erna 1-3 van te maken. Maar de Colombiaan miste zijn strafschop door te lang wachten. In die snelle omschakeling na de gemiste strafschop was het aan de andere kant de beurt aan de Argentijn Agüero om opnieuw de gelijkmaker binnen te werken.

Maar weer kon City de voorsprong niet vasthouden en vergrootte Falcao met de 2-3 opnieuw de kopzorgen bij Pep en Co. De aanvaller wipte kinderlijk eenvoudig de bal over de glijdende Cabellero heen. Waar er nog een halfuur te spelen was, gebeurde er ineens een ware omslag.

Waar het daarna aan Agüero de beurt was om de 3-3 binnen te koppen, maakte Stones de 3-4 en zette City daarmee ineens op voorsprong. Daarna was de Argentijn de aangever bij Sané die de 3-5 maakte. Waar de wedstrijd eindigde met 8 goals, is de return nog niet gespeeld.

