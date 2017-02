Kijk hier de gratis live stream Zenit Sint-Petersburg - Anderlecht. Live Europa League-voetbal kijken met de livestream Zenit - Anderlecht.

Europa League: In de 1/16e finale staat vandaag en morgen de returns op het programma. In België was het Anderlecht dat verrassend met 2-0 wist te winnen van Zenit. Kunnen de Russen de uitslag ombuigen in eigen stadion? Het zal een moeilijke wedstrijd gaan worden. Maar vooraf werd Zenit toch wel minimaal in de halve finale verwacht.

Bekijk het hier via de gratis live stream Zenit - Anderlecht gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Zenit Sint-Petersburg - Anderlecht.

Reageer op NU GRATIS LIVESTREAM: Zenit - Anderlecht