Kijk hier de gratis live stream Ajax - Legia Warschau. Live Europa League-voetbal kijken met de livestream Ajax - Legia.

Europa League: In de 1/16e finale staat vandaag en morgen de returns op het programma. In de hoofstad van Polen werd het 0-0 tussen Legia en Ajax. In Amsterdam zullen de Ajacieden het dus af moeten maken. Het niveau zal omhoog moeten, want vorige week viel het allemaal wat tegen.

Bekijk het hier via de gratis live stream Ajax - Legia gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Ajax - Legia Warschau.

Reageer op NU GRATIS LIVESTREAM: Ajax - Legia