Giggs: Ibrahimovic is zo ontzettend sterk en goed

Waar de Zweedse vedette alweer 15 treffers heeft gemaakt in 24 officiele duels voor Manchester United, krijgt hij alle complimenten van Ryan Giggs. Giggs maakt de vergelijking met oud speler Cantona, 'Wat de twee overeen hebben is het vertrouwen in hun eigen kunnen en de vele doelpunten die ze maken.'

'Ik voorzag niet dat Eric of Ibrahimovic meteen de grote ster zou worden bij United. Maar zelfs als ze goed spelen en aanbeden worden, laten ze zich niet gek maken. Het is hun werk.'

'En je kunt aan Ibrahimovic duidelijk zien dat hij een goede professional is. Hij is altijd fit en om op zijn leeftijd in de punt van de aanval te staan en de doelpunten te scoren die hij scoort, is ongelooflijk.'

Afgelopen donderdag in de Europa League tegen het Franse Saint Etienne was Zlatan Ibrahimovic alweer goed voor een hattrick.

