Luuk de Jong: Overwinning op NEC was niet mooi, wel goed voor vertrouwen

Aanvoerder en spits Luuk de Jong moest in de slotseconde de derde treffer van de wedstrijd maken, PSV won met 3-1 de wedstrijd tegen NEC. Waar het geen wereldpartij was die de Eindhovenaren neerzette, geeft het wel vertrouwen volgens Luuk de Jong.

'De slordigheid waarmee we tegen NEC begonnen kunnen we ons niet permiteren, dat straft Feyenoord direct af,' aldus De Jong in gesprek met het AD. Desondanks denkt de spits dat de PSV spelers zich weten te prepareren voor de topper zondag in de Kuip.

'De winst tegen NEC geeft ook weer vertrouwen voor de topper zondag in de Kuip tegen Feyenoord.'

