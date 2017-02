VIDEO: Toon Gerbrands over topper Feyenoord van zondag

Waar Toon Gerbrands van PSV in 'koffie met Toon' liet weten dat de competitie weer helemaal open is wanneer PSV op bezoek bij Feyenoord weet te winnen, gaat ook Ajax er dan weer helemaal in geloven. Zondag wordt 'D-day' in de Eredivisie.

☕️ 'Op het moment dat PSV zondag wint gaat de strijd volledig open', zegt @ToonGerbrands in zijn eigen rubriek. #feypsv pic.twitter.com/88aZ71M9XB — PSV (@PSV) 21 februari 2017

