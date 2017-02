Ronald de Boer: Klaassen moet zich richten op vertrek bij Ajax

Ronald de Boer stelt voorop dat Ajax aanvoerder Davy Klaassen zijn ogen moet openhouden om te kijken naar een nieuwe werkgever. 'Omdat hij geen extreme kwaliteiten heeft.'

Waar Klaassen inmiddels is uitgeleerd in de Nederlandse Eredivisie, zouden de volgende vier clubs voor hem de uitkomst moeten bieden. Liverpool, Bayer Leverkusen, Napoli en Paris Saint-Germain spelen met de druk veel hoger, iets wat wel bij Klaassen hoort.

Ronald de Boer kan zich wel vinden in het rijtje van de vier clubs, in gesprek met het AD liet hij weten 'Omdat hij geen extreme kwaliteiten heeft waarmee je jezelf overal wel kunt redden. Hij loopt niet zomaar een paar man voorbij. Maar is juist allround en floreert in het systeem dat Ajax speelt, waarbij een spits niet alleen aan zichzelf denkt, waar types als Klaassen van profiteren. Een echte teamspeler.'

'In het buitenland lopen spitsen soms alleen voor zichzelf. Daar heeft Jari last van gehad. En daar moet Klaassen ook goed over nadenken Dennis Bergkamp was natuurlijk absolute wereldtop bij Arsenal. Maar als één van de twee spitsen. Dennis zijn perfecte techniek kent iedereen, maar hij was ook enorm snel. Klaassen is niet langzaam, maar het is niet zijn kracht.'

