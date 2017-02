Sutton doelman in dikke problemen na eten broodje 'Pie' in dug out

Waar Sutton beschikt over de dikste doelman uit Engeland, Wayne Shaw, lijkt hij in dikke problemen te zijn. Waar Sutton door de wissels heen was, besloot Shaw op zijn gemak een broodje 'pie' naar binnen te werken. Dat broodje gaat hem nu in zijn problemen brengen.

In de Engelse media kon al worden ingezet wanneer Shaw zijn broodje naar binnen zou gaan werken.

Wayne Shaw To Eat A Pie Live On Air = 8/1https://t.co/RbjPZpZ6NK #FACup #SUTARS pic.twitter.com/0YbfWbsHJh — Sun Bets (@SunBets) 20 februari 2017

