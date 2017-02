Rutten, die zowel bij de Rotterdammers als bij de de Eindhovenaren aan het roer staat, liet in gesprek met het Algemeen Dagblad weten hoe hij denkt dat het duel gaat verlopen zondag. 'PSV zal niet schrikken van de entourage in de Kuip. Andrés Guardado is terug op niveau en hij heeft in dit soort wedstrijden meerwaarde. PSV bleef ook overeind in Vicente Calderón, hè? Dat wil wat zeggen hoor, ze raken echt niet in de war.'

Over koploper Feyenoord heeft Rutten ook een goed beeld, hij is dan ook onder de indruk van de Rotterdamse club. 'Maar ook Feyenoord maakt een heel volwassen en stabiele indruk. Juist daarom is dit zo'n interessante wedstrijd. Ik kan niet direct een grote favoriet aanwijzen.'

Dat Feyenoord het dit seizoen zo goed doet, is geen verrassing voor Rutten: 'Al niet verwacht dat ze het dit seizoen zó goed zouden gaan doen. Bij Feyenoord heeft een aantal spelers de tijd gekregen om de stap van de subtop naar de top te maken. Dat is voor mij een belangrijke verklaring voor het succes. Kijk bijvoorbeeld naar Jan-Arie van der Heijden, die het wel in zich had, maar nu ook echt aanpikt.'

Reageer op Rutten: PSV vol vertrouwen naar de Kuip