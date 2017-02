KNVB en Vitesse starten onderzoek naar apengeluiden richting Onana

Waar een deel van de harde kern van Vitesse apengeluiden maakte richting Onana na afloop van het duel, was het een pijnlijke gebeurtenis voor de goalie van Ajax. Daar waar het filmpje maandag op youtube werd gezet, was het ook snel genoeg weer verwijderd. Echter was het filmpje toen al veiliggesteld.

Waar wereldwijd over een schande wordt gesproken, proberen de Vitesse fans zich elkaar de hand boven het hoofd te houden. De KNVB heeft inmiddels een onderzoek gestart en wacht de rapporten af van de scheidsrechter. Ook Vitesse zelf is een onderzoek gestart.

Ook Ajax liet weten: 'Dit is een walgelijk filmpje, natuurlijk. En kwetsend, niet alleen voor Andre Onana. Maar ook voor alle andere donkere mensen op het veld en in het stadion.'

Ook de club uit Arnhem kwam met een reactie: 'Helaas is er een kort moment geweest waarop een klein groepje bezoekers zich hoorbaar heeft misdragen. Vitesse distantieert zich ten zeerste van dit wangedrag. Voor dergelijk gedrag is absoluut geen ruimte in ons stadion. Aan de hand van videobeelden wordt geprobeerd de aanstichters te achterhalen.'

