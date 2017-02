Locadia fit genoeg na rentree bij beloften en wil mee met selectie

'Voor mijn gevoel kan ik tegen Feyenoord op de bank zitten, maar het ligt aan de trainer waar hij voor kiest,' was de spits maandagavond duidelijk. 'Zelf hoop ik natuurlijk mee te gaan naar Feyenoord. Je leeft voor zo’n belangrijke wedstrijd en je hebt al zoveel moeten missen. Maar ik begrijp het ook als ik eerst nog een wedstrijd bij Jong PSV moet spelen. Ik ben er lang uit geweest.'

Waar het zoontje van Locadia aanwezig was, zag hij hoe Jong PSV met 2-0 wist te winnen van NAC en beide treffers eerlijk werden verdeeld over de speelhelften door Gudmundsson. 'Ik heb mijn vrouw, zoontje, moeder en vrienden uitgenodigd omdat het de afsluiting is van een lang traject. Het is zwaar geweest om al die maanden thuis te zitten, maar zij hebben mij er wel doorheen geholpen.'

Waar Locadia al sinds augustus jl afwezig is door een zware blessure die hij opliep in het duel tegen FC Groningen. 'Het was een ingewikkelde blessure. Normaal scheur je alleen je lies af, maar bij mij was het ook een stukje van mijn buik. Dus dat duurde langer. Ik kreeg ook nog een terugslag met mijn knie.'

Waar het duidelijk te zien was dat Locadia ritme mist, kreeg de aanvaller een grote kans, maar vondt hier de goalie van NAC op zijn weg. 'Natuurlijk baal ik ervan dat die bal niet zat. Ik sta ervoor om doelpunten te maken. Maar je merkt ook dat je lang niet meer in die situaties bent geweest. Al met al ben ik wel blij met mijn rentree.'

Toen Locadia in het duel lomp onderuit werd gehaald, was er wel even een momentje van schrik, 'Mijn lies en knie voelen goed, maar ik heb wel een paar vieze tikken gekregen. Mijn enkel is dik, dat zal wel twee dagen duren. Maar ik denk dat dat geen probleem is om zondag tegen Feyenoord op de bank te zitten.'

Locadia kreeg precies een uur de tijd bij zijn rentree tegen NAC, 'Ik had vooraf verwacht dat ik na een uur kapot zou zijn, maar dat viel wel mee. Die looptrainingen waren dus wel ergens goed voor. Ik ben niet gemakkelijk geweest voor de medische staf. Het was zwaar en ik haat het om alleen maar duurlopen te doen. Maar ik ben blij dat ze me zijn blijven steunen.'

Maar PSV heeft in de eerste competitiehelft de goal moeilijk weten te vinden, de roep naar Locadia werd per week groter. Nu de doelpunten weer iets makkelijk gemaakt worden, zal het nog maar afwachten zijn wat de rol van Locadia gaat zijn. 'Het team had het moeilijk en je zit jezelf te verbijten. Je zit aan de zijkant en kunt niks doen. Natuurlijk weet ik wat ik kan en dat is scoren. Maar mensen gaan misschien ook te veel verwachten. Ik ben er wel lang uit geweest.'

