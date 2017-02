Hoekstra: Dit is niet het PSV wat we twee jaar lang hebben gezien

De Eindhovenaren willen graag vasthouden aan vorig seizoen, toen het zegevierde op Rotterdamse bodem. Waar menig spits van PSV het moeilijk heeft om tot scoren te komen, is FC Groningen assistent Hoekstra daar juist wel trefzeker geweest.

Hoekstra scoorde in zijn tijd bij PSV 21 maal in de Rotterdamse Kuip, hem werd dan ook gevraagd wie de favoriet is. 'Dat is zeker Feyenoord. De eerste wedstrijd van het seizoen verloren we met 5-0, maar twee weken geleden bij de 2-0 nederlaag in De Kuip maakten ze eigenlijk nog meer indruk op mij. Het team straalt de absolute wil uit om dit jaar per se kampioen te worden. Als je in De Kuip speelt, voel je die drive in het hele stadion. Die honger naar de titel mis ik dit seizoen bij PSV. Ik heb een mooie tijd gehad bij PSV, maar ik gun Feyenoord dit jaar de titel wel. Zondag verwacht ik ook een overwinning van Feyenoord..'

