Barcelona wil snel praten met Luis Enrique over contractverlenging

Waar de Catalaanse hoofdmacht vorige week alle hoeken van het veld kreeg te zien in het Champions League duel tegen PSG, staat het in de competitie slechts 1 punt achter rivaal Real Madrid. Genoeg redenen voor de club om langer met hem door te gaan.

'We gaan in april met hem praten. Er ligt op dit moment geen plan B, Luis Enrique doet het ontzettend goed en we naderen nu de belangrijkste fase van het seizoen,' aldus de voorzitter in gesprek met TV3.

'De laatste jaren heeft hij vrijwel alle competities gewonnen en de fans zijn nog steeds heel blij met hem. We willen nog altijd met hem door,' daar waar Luis Enrique in zijn eerste twee jaar maarliefst 8 prijzen wist binnen te slepen met FC Barcelona.

