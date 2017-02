Waar Kramer de selectie was uitgezet omdat hij niet was komen opdagen, kon Van Bronckhorst hem een week terugzetten naar het beloftenelftal als straf. Nu de week om is, meldde Kramer zich maandagochtend met Tonny Vilhena, Terence Kongolo en doelman Pär Hansson op het trainingsveld van Feyenoord. De rest van de selectie trainde binnen.

In gesprek met VI liet Van Bronckhorst weten dat Kramer gewoon weer welkom is na zijn disciplinaire straf. Waar zondag huidig landskampioen PSV op bezoek komt, heeft de oefenmeester van de koploper weer wat extra mogelijkheden achter de hand.

Reageer op Kramer alweer aangesloten bij selectie Feyenoord