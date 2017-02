Dani Alves: Barcelona wilde me gewoon weghebben, dat zag je aan alles

Waar Alves afgelopen zomer transfervrij vertrok naar het Italiaanse Juventus, laat in een uitgebreid interview met ABC weten dat de leiding van FC Barcelona hem weg wilde hebben.

'Ik ben een speler die zich graag geliefd voelt, maar daar was bij Barcelona geen sprake van. In de laatste drie jaar hoorde ik heel vaak dat ik moest vertrekken, maar uitleg kreeg ik niet. Het bestuur was vals en ondankbaar. Ze hebben echt geen idee hoe ze met spelers om moeten gaan,' laat Alves weten.

De back doelt vooral op de laatste 2 jaren bij de club, waar zijn contractonderhandeling maar uitgesteld bleef. 'Ze kwamen pas met een aanbieding toen de FIFA de club opzadelde met een transferverbod. Daardoor kwam ik weer in beeld. Ik tekende een contract met een clausule om transfervrij te kunnen vertrekken. Dat was dan wel weer netjes van de club. Maar ik werd niet gewaardeerd, dus besloot ik te vertrekken.'

Ook Ramos krijgt een trap na van Alves: 'Ramos zwoor dat hij de rest van zijn loopbaan trouw zou blijven aan Sevilla en vertrok een paar dagen later naar Madrid. Dat is bij een deel van de fans in het verkeerde keelgat geschoten. Hij dwingt ook geen respect af door uitgebreid te juichen bij een doelpunt tegen Sevilla. Maar hij heeft ook niet zoveel historie geschreven om respect te verdienen. Ik speelde er zes jaar en won vele titels.'

