Bosz over Ziyech: Ik had niet om zijn komst gevraagd

'We hadden toen al genoeg middenvelders,' liet Bosz weten. Daar waar Ziyech inmiddels is uitgegroeid tot een basisspeler bij Ajax. 'Of ik om Ziyech heb gevraagd? Nee. Wij hadden al veel middenvelders. Dan moest er één afvallen,' liet de oefenmeester van Ajax weten in het TV programma Studio voetbal.

Waar Ziyech nog als buitenspeler begon onder Bosz, is hij inmiddels met Klaassen en en Schone het driemans middenveld van de Amsterdammers. Daar waar Bosz tevreden was over Ziyech in het duel met Vitesse, 'Ik heb tegen Vitesse een goede Hakim gezien. Daar ben ik erg blij mee.'

Daar waar Ziyech de laatste weken bakken aan kritiek over zich heenkrijgt, kan Bosz zich daar niet in vinden, 'Ik ben zeer tevreden over hem. En ik ben het niet eens met de kritiek. Hij speelde in Polen een mindere wedstrijd. Maar er was een enorme omslag gaande voor Hakim, ten opzichte van FC Twente. Ik heb met hem gesproken en gezegd wat ik van hem verwacht als je bij Ajax op het middenveld speelt. Dat hij zijn bijzondere kwaliteiten aanspreekt.'

