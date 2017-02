Bosz: Gemiste strafschop Klaassen zie ik door de vingers

Waar matchwinnaar Davy Klaassen de enige treffer van het duel op zijn naam mocht schrijven, hadden dat er twee kunnen zijn. Daar waar PSV de laatste tijd met strafschoppen in haar maag zit, kan Davy Klaassen daar nu over meepraten. Tegen Vitesse miste de aanvoerder van Ajax alweer zijn tweede elfmeter trap.

De 23-jarige aanvoerder van de Amsterdammers mocht zijn geluk niet beproeven vanaf 11 meter en vondt Room op zijn weg naar de 0-2. Toch liep Ajax door de gemiste strafschop geen schade op, daar waar oefenmeester Bosz vol lof was over zijn aanvoerder.

'Het is geen toeval dat Dave zo vaak scoort, dat weten we allang. Voetbal draait om doelpunten en op dat vlak is hij heel belangrijk voor ons. Maar buiten dat, hij speelde vandaag ook echt een geweldige wedstrijd.'

'Het was één van zijn beste duels sinds ik hier trainer ben. Hij nam het team op sleeptouw en was overal waar een brandje was. Hij speelde een werkelijk geweldige wedstrijd. En dan te bedenken dat hij donderdag tegen Legia Warschau ook al de meeste meters had afgelegd. Zijn conditie is een kwaliteit van hem. Als je zo goed speelt, mag je een penalty missen,' aldus Bosz tegenover FOX.

