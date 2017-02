Feyenoord doelman Jones klaar voor 'Topper van het jaar tegen PSV'

Waar de doelman van Feyenoord sprak over zijn collega doelman aan de andere kant, had hij ook alle lof over voor doelpuntenmaker El Ahmadi. Door dat ene doelpunt wist Feyenoord weer de volle winst te pakken en komt het zo stapje voor stapje dichterbij de zo gewenste landstitel.

De doelman van Feyenoord werd na het duel tegen ADO voor de camera neergezet, 'Ja, een ’clean sheet’, maar iedereen moet zijn job toch doen? Ik doe die van mij en reken erop dat de anderen hun job doen. Vandaag was het als ploeg niet zo spectaculair, maar we toonden aan dat we een blok vormden dat gewoon niet is te verslaan.'

Ook liet hij weten dat heel Feyenoord klaar is voor de wedstrijd van het seizoen, wanneer de regerend landskampioen naar de Kuip komt aankomend weekend. 'We weten allemaal dat we het ons zelf een stuk makkelijker hadden kunnen maken. Na de winter maken we niet meer zoveel doelpunten als in de periode daarvoor. Dat heeft ook met de tegenstanders te maken, de manier waarop zij zich gaan wapenen tegen ons. Dit was voor ons weer een job done. Maar zondag volgt de real big one.'

