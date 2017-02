Cocu: 'Duel tegen Feyenoord wordt allesbepalend dit seizoen'

PSV blijft in de achtervolging op Ajax en Feyenoord, maar zal volgende week naar de Kuip moeten afreizen voor de topper tegen Feyenoord. Cocu geeft aan dat het duel in Rotterdam allesbepalend wordt dit seizoen.

Dat er gewonnen moet worden lijkt me duidelijk, 'Dat gevoel zat er ook vandaag misschien nog wel een beetje in. Dat zag je. We moesten ervoor zorgen dat we naar Rotterdam afreizen met het verschil dat er nu is. Dat is gelukt. Daarbij heeft Luuk zijn doelpunt weer meegepikt en hebben we een penalty gemaakt.'

'Dat nemen we mee. We weten dat zondag misschien wel een allesbepalende wedstrijd is of we nog echt om de titel gaan strijden of dat het wel heel erg moeilijk gaat worden.'

