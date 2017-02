Mourinho: 'Transferbedrag Pogba gaat snel verbroken worden'

Toch denkt Jose Mourinho dat het bedrag wat voor Pogba is betaald binnenkort overschreden gaat worden. De transfersom van 105 miljoen (excl. bonussen) is volgens de Portugees een te hoge druk voor Pogba, 'Dat is heel moeilijk voor hem.'

'Ik weet zeker dat sommige spelers komende zomer mogelijk net zo veel kosten of zelfs meer, terwijl ze de helft van Pogba's kwaliteiten hebben. Ik wacht op dat moment waarop de druk voor hem afneemt,' aldus Mourinho. 'Over een paar jaar beseffen we dat hij eigenlijk goedkoop was.'

Clubs zijn nu eenmaal bereidt om steeds dieper in de buidel te tasten voor grote namen, dus het zal hem dan ook niet verbazen wanneer het transferbedrag van Pogba overschreden gaat worden. 'Een speler van dertig miljoen euro was een paar jaar geleden een fenomenale voetballer. Nu betaal je dat voor een veelbelovend talent. Ik verwacht komende zomer een paar verrassingen en misschien is het wel goed als Paul dan zijn status van duurste speler verliest.'

