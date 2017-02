Waar AZ ook de leidende ploeg was op bezoek in Tilburg, leek de ploeg van V.d Brom ook met de winst aan de haal te gaan. Ware het niet dat Willem II in de slotfase langszij kwam door een blunder van doelman Tim Krul.

Waar AZ vooral in de eerste helft van afstand gevaarlijk was, was Ilias Bel Hassani het dichtste bij en zag hij zijn schot uit de kruising geplukt worden. In het tweede bedrijf kwam de wedstrijd uit het stof en was het vooral Sol die vaak voor Tim Krul opdook, maar zijn vizier niet op scherp had staan.

Waar in de slotfase van het duel Weghorst een springduel met de goalie van Willem II aanging, leek het op een overtreding van de aanvaller. Toch floot de arbiter niet, waardoor Luckassen de bal daarna makkelijk kon binnentikken. Waar AZ het duel niet goed wist uit te spelen, was het daarna aan de andere kant raak via Falkenburg die de uitkomende Krul zag blunderen en de gelijkmaker mocht binnentikken.

Reageer op Dure misser Krul kost AZ twee duren punten op bezoek bij Willem II