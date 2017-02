Van Ginkel vol vertrouwen: Ik wist dat ik hem ging maken

Daar waar menig PSV supporter haar hart vasthield toen Kamphuis PSV een strafschop toekende nadat Bergwijn naar de grond ging, was het dit keer Van Ginkel die PSV op voorsprong zette vanaf 11 meter. Van Ginkel lijkt hiermee het penalty spook weer voor even te hebben opgeborgen.

'Ik voelde wel een beetje spanning, maar ik had wel het gevoel dat hij erin zou gaan. De keeper ging naar de hoek, maar als het schot hard genoeg is, kan de keeper er niet bij,' liet de middenvelder weten in gesprek met NOS.

Waar Van Ginkel eerder deze week zijn oefenmeester al had benadrukt dat wanneer het er op aankwam, hij de verantwoordelijk wilde nemen. 'De meeste jongens die het zouden kunnen doen hadden al eens gemist en ik nog niet, dus nu was het mijn beurt.'

Opnieuw is de huurling van Chelsea dus van waarde geweest voor PSV in het duel met NEC (3-1 winst red.)

