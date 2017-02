Voorbeschouwing: Feyenoord al bijna jaar onnavolgbaar

Waar de ploeg uit Den Haag eigenlijk een rampzalig seizoen kent, heeft het in de laatste 18 duels slechts 7 punten weten te vergaren. En dan komt notabene de koploper uit de Eredivisie op bezoek, daar waar de Rotterdammers slechts 9 verliespunten kennen dit seizoen.

Beide ploegen stonden in het verleden al 42 keer tegenover elkaar, ADO wist daar gekgenoeg 16 keer met de winst aan de haal te gaan. Feyenoord kende slechts 15 overwinningen en 11 keer eindigde het duel onbeslist.

Voor ADO is de thuishaven dit kalenderjaar niet goed gezind, nog geen enkele keer wist ADO voor eigen publiek te scoren. En dat terwijl het vorig weekend de rode lantaarn overnam na het verlies tegen Go Ahead Eagles.

In december vorig jaar stonden beide ploegen nog tegenover elkaar, toen wist Feyenoord korte metten te maken met ADO en was Kuyt de grote man met een hattrick in de 5-1 zege in het bekertoernooi.

Opvallend is wel dat Feyenoord het laatste jaar precies 1 keer verloor op bezoek in Deventer bij Go Ahead Eagles, dat toen ook als hekkensluiter de Rotterdammers ontving.

Mocht Feyenoord tegen ADO het doel weten schoon te houden, is het de eerste ploeg dit kalenderjaar was zes duels op rij niet hoefde te incasseren.

