Kerk wil openingsdoelpunt tegen PEC Zwolle op zijn naam

Maar FC Utrecht trainer Ten Hag is van mening dat niet Van Polen, maar Gyrano Kerk het openingsdoelpunt op zijn naam moet krijgen. Doordat Kerk de bal tegen de borst van Van Polen aanschoot, ging de bal het doel in en te boek als eigen doelpunt.

Kerk eiste tegenover FOX Sports te treffer op, 'Dit is al het tweede doelpunt dat wordt afgepakt.' Ook Ten Hag vulde hem aan, 'Kerk dwingt het af, dat was tegen Go Ahead Eagles (toen scoorde Xandro Schenk in eigen doel, red.) ook al zo. Ik vind het een goal van Kerk.'

