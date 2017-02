Gözübüyük erkent fout direct: Ik had die strafschop nooit mogen geven

De Tukkers wonnen het duel door een verkregen strafschop, maar arbiter Sedar Gözübüyük had deze nooit mogen geven. Waar de spits van FC Twente Ünal een val maakte in de zestien meter, werd doelman Mulder aangewezen als schuldige. Maar uit videobeelden is te zien dat er helemaal niets gebeurde.

Tegenover de NOS bekende de Turkse arbiter dat hij opnieuw een fout had gemaakt, al wilde hij niet voor andere camera's verschijnen. 'Als ik zo duidelijk een foute beslissing neem, heeft het voor mij geen enkele zin om daar na afloop op camera nog op te reageren.'

Doelman Mulder van de Friezen is inmiddels witheet en kookt van woede: 'k dacht dat hij hem geel ging geven voor een schwalbe. Er was nul komma nul contact. Ünal liet z'n been hangen en daar werd de wedstrijd op beslist. Eeuwig zonde.'

'Het gebeurde in een flits. Dat is voetbal, zo gaat dat soms. Als het eigenlijk geen penalty was is dat jammer, maar ik schaam me nergens voor,' aldus de spits van FC Twente die zich van geen schuld bewust is.

