Balotelli laat opnieuw zwarte kant zien bij Nice en pakt derde rode kaart

Zaterdagavond in het competitieduel met Lorient kon Balotelli met zijn derde rode kaart van het seizoen opnieuw vroegtijdig inrukken. Waar Balotelli het bij Nice in het begin goed deed, lijkt hij steeds meer en meer af te glijden. Waar hij inmiddels al geen vaste waarde meer is.

Tegen Lorient ging het na 68 minuten opnieuw mis, in een luchtduel met Zargo Toure werd de Italiaan teruggefloten waarvoor hij de rode kaart kreeg voorgehouden. Waarom de scheidsrechter hem voor dat vergrijp naar de kant stuurde is erg onzeker.

Ook de trainer van Nice kan er niet bij, ´Ik heb niet gezien wat er gebeurde. Plotseling kwam hij van het veld gelopen en ik dacht; wat is er gebeurd? De laatste 20 minuten moest Nice dus verder met 10 man. ´Ik heb niet gezien wanneer de rode kaart werd gegeven en ik weet ook niet waarom. Het lijkt erop dat hij iets tegen de scheidsrechter heeft geroepen.´

Of Balotelli iets heeft geroepen naar de scheidsrechter blijft dan hiermee de vraag, ´Hij staat niet op hun radar. Zij zijn volkomen neutraal. Wanneer zij een reden hebben om iemand van het veld sturen, dan doen zij dat.´

