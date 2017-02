Cocu nuanceert: Hendrix heeft genoeg kansen gehad

Maar waar het na afloop van het competitieduel ook ging over de mokkende Hendrix, wil Cocu even stilstaan bij zijn situatie. 'Een heel bepalende wedstrijd,' liet Cocu weten in aanloop naar de topper volgende week in de Kuip tegen Feyenoord.

''Als we winnen is er nog van alles mogelijk. Aan de andere kant zal Feyenoord proberen om ons van zich af te schudden. Het wordt een fantastische wedstrijd. Er staat veel spanning op.' Ook het duel met NEC leek de nodige spanning met zich mee te brengen.

'De spelers wilden heel graag. Er lag extra druk op het duel omdat we wisten dat we moesten winnen om met een goed gevoel naar Rotterdam af te reizen. Misschien had dat invloed op onze manier van spelen. Het was een stuk slordiger dan in eerdere wedstrijden.'

Waar Hendrix zich liet gaan in een interview tegenover De Limburger, had Cocu er dit over te zeggen: 'Dat doet me weinig. Ik vind het een typerend interview. Spelers moeten meer naar zichzelf kijken. Iedereen wil graag spelen. Hij heeft al veel kansen gehad. Er is veel vertrouwen in hem, maar hij moet zich professioneel opstellen.'

Hendrix probeerde na afloop van het duel met NEC nog wel de plooien glad te strijken, 'Bepaalde nuances in het interview zijn totaal niet meegenomen. Ik herken me niet in de uitspraken. Zo ben ik niet. Als ik ontevreden ben, laat ik me echt wel horen. Het ziet er nu uit alsof ik openlijk solliciteer, maar het team loopt nu lekker. Er is geen reden om iets te wijzigen aan het elftal. Ik snap dat de trainer gefrustreerd raakt door het interview. De timing ervan was niet helemaal lekker.'

Waar Hendrix in de 70e minuut nog wel zijn minuten mocht maken, moest Ramselaar voor hem naar de kant, 'orrit weet heel goed hoe ik tegen hem aankijk en hoe ik hem zie als speler. Volgens mij heb ik in al die jaren laten zien dat ik veel vertrouwen in hem heb. Maar ja, je speelt bij een topclub. Vorig seizoen heeft hij bijna alles gespeeld. Hij kwam terug van een blessure toen we goed begonnen te spelen, dan zul je geduld moeten hebben en de staf moeten overtuigen.'

