Leicester werd in het seizoen 15/16 nog denderend kampioen, het vernederde Manchester City, greep Chelsea en maakte furore met onbekende spelers. Dit seizoen is dat wel anders, het kleine Millwall heeft namelijk de Premier League-gigant uit de FA Cup gesmeten. Het is tevens voor het eerst in 100 jaar dat zo'n club als Millwall de laatste 8 heeft gehaald.

Millwall staat er redelijk voor in de League One, vorig seizoen had het alle kans om naar de FL Championship te promoveren maar liet dat tegen Barnsley liggen. Nu hebben ze in ieder geval de beker nog.

Reageer op Leicester City verliest in beker van lage tegenstander Millwall