Invaller Kévin Gameiro schenkt Atletico zege op Gijon na snelle hattrick

Waar Atletico ijzersterk uit de kleedkamer kwam, wist het na 11 seconden in de tweede helft via Yannick Carrasco alsnog de openingstreffer te verzorgen. Aangever Torres kopte de bal door, waarna Yannick Carrasco niet faalde oog in oog met de goalie.

Waar Gijon zich niet gek liet maken, kwam het zelfs langszij via een doelpunt van Alvarez. Daar waar Atletico daarna enkele keren door het oog van de naald kroop, was invaller Gameiro een geschenk uit de hemel voor de Madrilenen.

Waar Gameiro tien minuten na rust in het veld kwam, leek het ineens een one-man-show te worden. Griezmann wist Gameiro met een prachtige steekpass vrij te spelen, waarna de doelman simpel werd omspeeld en de 1-2 werd binnengeschoven.

Binnen 60 seconden was het erna weer raak, een voorzet van Partey werd opnieuw knap door Gameiro tegen de touwen gewerkt. Maar de koek was nog niet op, amper 5 minuten na de 1-3 wat Gameiro opnieuw die zijn hattrick compleet maakte met de 1-4. Door de zege blijft Atletico op de vierde plek met vier punten achter stadsrivaal Real Madrid.

