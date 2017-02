Daar waar Schöne zich onder Bosz heeft teruggevochten in de basis, loopt komende zomer het contract van de Deen af. Ajax wil Schöne graag behouden en wil hem een fikse beloning aanrijken wanneer hij een nieuwe verbintenis aangaat.

'De verheerlijking van Lasse Schöne heb ik nooit kunnen volgen. Europese top zit er echt niet in voor de sympathieke Deen met zijn kabouterbaard. Met kritiek op uiterlijke kenmerken moet je voorzichtig zijn. In de Eredivisie is Schöne een reus, in Europa een kabouter,' liet Spaan weten in zijn column in Het Parool.

Waar Ajax de Deen koste wat kost wil behouden, lijkt Overmars zelfs door het salarisplafond te willen gaan. Iets wat volgens Spaan absoluut niet nodig is. 'Heeft Overmars niet gezegd dat het salarisplafond geen dogma was? Zei hij dat niet in de context van die onderhandelingen met Schöne? We kunnen er kort over zijn: voor een voetballer als Schöne is het salarisplafond te hoog gegrepen.'

Reageer op Henk Spaan: Schöne is niet Koning te rijk bij Ajax