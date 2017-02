Ajax aanwinst David Neres: 'Wellicht te vroeg de stap al gemaakt'

Waar het verwachtingspatroon van de Braziliaan hoog is in Amsterdam, vinden de Braziliaanse supporters dat hem ook tijd gegunt moet worden. Daar waar Sao Paulo afgelopen seizoen tegen degradatie moest knokken, was daar weinig speeltijd voor Neres.

Volgens de Braziliaanse media moet Neres werken aan zijn effectiviteit en zijn kansen leren benutten. 'Dat is iets waaraan het meestal schort bij Brazilianen.'

Daar waar de Braziliaanse media hem nauwlettend in de gaten houdt, 'Misschien had Neres wat langer in Brazilië moeten blijven. Hij speelde namelijk nog niet een volledig seizoen.' Aankomend weekend zal Ajax het nog moeten doen zonder de vleugelaanvaller, zijn werkvergunning moet aankomende week eerst nog in orde worden gemaakt.

