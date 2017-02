Hersi: Feyenoord houdt dit niet vol tot het einde, Ajax komt nog langszij

'Vitesse is erop gebrand om hun nederlaag tegen Willem II recht te zetten. En ik heb zelf ervaren dat ze altijd van Ajax willen winnen. Vitesse heeft ook de hele week rust gehad. Ik gok zelf op een gelijkspel,' laat Hersi weten.

'Voor Ajax is het niet gemakkelijk. Ze moeten ook komende donderdag weer aan de bak tegen Legia Warschau. Dat zal zeker in de hoofden van de jongens een rol spelen. Ze zullen in het begin willen aftasten, rustig aandoen. Het zou me niet verbazen als Vitesse in de eerste helft voorkomt en dan na rust alles op alles zet om te overleven.'

Daar waar de vermoeidheid van Ajax na het uitduel met Legia in Polen ook een rol van betekenis gaat spelen. 'Ook zullen ze zich niet willen beschadigen met het oog op donderdag. Maar ik zie ze niet verliezen.'

Waar Hersi ook hardop spreekt over de titelkansen van de top 3, denkt hij dat Feyenoord her en der nog puntjes gaat laten liggen en dat de Rotterdammers dit niet volhouden. 'Dit weekend misschien wel. Maar ik zie Feyenoord geen kampioen worden. Dit houden ze niet vol. Er zijn nog twaalf duels te spelen. Kijk maar eens naar hun programma van de komende weken. Volgende week tegen PSV en dan moeten ze nog naar Ajax, sc Heerenveen en Vitesse toe.'

