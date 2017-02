Barca stapt naar CAS na afwijzing hoger beroep gele kaart Suarez

Waar FC Barcelona in de Copa finale het Spaanse Alaves treft, moet de club het dus stellen zonder Luis Suarez. Waar de Uruguayaan twee gele kaarten kreeg in het treffen met Atletico in de halve finale, is hij geschorst voor de finale.

Waar trainer Luis Enrique de tweede gele kaart geheel onterecht vondt, ging de club in hoger beroep. Maar de Spaanse tuchtcommissie heeft het verzoek verwezen, waardoor Suarez geschorst blijft. 'Ik vind ook dat we met deze straf niet akkoord moeten gaan. Maar als je kijkt naar het verleden, zie je dat in beroep gaan over het algemeen weinig oplevert,' waren de duidelijke woorden van trainer Luis Enrique.

Waar FC Barcelona zich niet zomaar laat afschuden, stapt het na de uitsprak naar het CAS.

