Daar waar de top 3 van de Eredivisie na de winterstop nauwelijks punten verspeelde, is het voor PSV zaak om bij de les te blijven. Waar achtervolger nummer 4 AZ inmiddels op een straatlengte van 14 punten staat, lijkt de Eredivisie subtop niet meer in het vizier van PSV te komen.

Waar de nummer 12 uit de Eredivisie zaterdag naar Eindhoven komt, wil PSV graag ook korte metten maken met de Nijmegenaren. Waar NEC de afgelopen drie wedstrijden verloor, lijken zij in een dip te zitten. Precies waar PSV graag wil doordenderen en de drie punten hard nodig heeft in de race naar het slot van de competitie.

Waar NEC sinds afgelopen jaren niet een duel wist te winnen in Eindhoven, is het resultaat uit 2009 (1-1 remise) het hoogst haalbare wat er tot nu toe is geboekt door de Nijmegenaren. PSV wil met het oog op de laatste 10 speelronden de druk opvoeren op Ajax en Feyenoord.

'Als je op internet kijkt zie je allemaal statistieken waarop gebaseerd wordt dat Feijenoord al kampioen is,' liet directeur Toon Gerbrands weten. 'Maar die statistieken zijn gebaseerd op meerdere jaren, waarin er altijd wel een jaar tussen zit waarin het niet opgaat. Dit zou zomaar zo’n jaar kunnen zijn.'

Waar het voor Ajax donderdag een lastige pot was in Polen tegen Legia in de Europa League, lijken de Amsterdammers moeite te hebben met het lastige uitduel in Arnhem tegen Vitesse zondagmiddag, daar waar PSV van wil profiteren.

De laatste 5 duels van de Eindhovenaren gingen allemaal gewonnen, met een doelsaldo van 15-6 lijkt de regerend landskampioen weer herboren. NEC wist 15 januari voor het laatst te winnen van WIllem II en kreeg gemiddeld 2,25 doelpunten per wedstrijd tegen de laatste 4 duels.

Vorig seizoende eindigde het duel in een 2-1 overwinning voor PSV, waar met een doelsaldo van 16-1 de laatste 5 jaren PSV zich weinig zorgen lijkt hoeven te gaan maken.

Reageer op Voorbeschouwing: PSV - NEC